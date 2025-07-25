В квартире в Тернополе взорвалась граната: двое погибших
Пятница, 25 июля 2025, 15:42
В одной из квартир Тернополя произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли мужчина и женщина.
Источник: сайт полиции области
Детали: Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло 25 июля на улице Владимира Винниченко, на третьем этаже одного из многоэтажных домов.
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При осмотре квартиры полицейские обнаружили тела мужчины и женщины – это сын, 1985 года рождения, и мать, 1958 года рождения.
Предварительно, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1.