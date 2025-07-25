В квартире в Тернополе взорвалась граната: двое погибших

В одной из квартир Тернополя произошел взрыв гранаты, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Источник: сайт полиции области

Детали: Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло 25 июля на улице Владимира Винниченко, на третьем этаже одного из многоэтажных домов.

Реклама:

Фото с места происшествия источник: полиция

При осмотре квартиры полицейские обнаружили тела мужчины и женщины – это сын, 1985 года рождения, и мать, 1958 года рождения.

Предварительно, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1.