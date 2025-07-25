"Сегодня КАБы – куда нужно. Многих людей разорвало": у Харкові викрили інформатора ФСБ
Служба безпеки України повідомила, що її кіберфахівці затримали у Харкові інформатора російських спецслужб, який коригував масовані ракетно-бомбові удари ворога.
Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура
Дослівно спецслужба: "Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом".
Деталі: За даними слідства, у квітні 2024 року 42-річний мешканець Харкова через один із месенджер почав спілкуватись з представником РФ.
Під час повітряної тривоги чоловік виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО. Отримані дані він наносив на карти Google і надсилав своєму співрозмовнику з держави-агресора. Розвіддані окупанти планували використати для ударів БпЛА і застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони.
Фігуранта затримали за місцем проживання (коли саме – не вказується -ред.). Зазначено, що суд арештував чоловіка без права внесення застави.
Йому повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.
СБУ та прокуратура публікують скриншоти переписки фігуранта з представником РФ, на якій ймовірно ґрунтується підозра.