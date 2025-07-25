"Сегодня КАБы – куда нужно. Многих людей разорвало": у Харкові викрили інформатора ФСБ

Служба безпеки України повідомила, що її кіберфахівці затримали у Харкові інформатора російських спецслужб, який коригував масовані ракетно-бомбові удари ворога.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Дослівно спецслужба: "Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат мобільних вогневих груп, радіолокаційних та зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають небо над прифронтовим містом".

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Деталі: За даними слідства, у квітні 2024 року 42-річний мешканець Харкова через один із месенджер почав спілкуватись з представником РФ.

Під час повітряної тривоги чоловік виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО. Отримані дані він наносив на карти Google і надсилав своєму співрозмовнику з держави-агресора. Розвіддані окупанти планували використати для ударів БпЛА і застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони.

Фігуранта затримали за місцем проживання (коли саме – не вказується -ред.). Зазначено, що суд арештував чоловіка без права внесення застави.

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Йому повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану.

СБУ та прокуратура публікують скриншоти переписки фігуранта з представником РФ, на якій ймовірно ґрунтується підозра.