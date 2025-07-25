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"Сегодня КАБы – куда нужно. Многих людей разорвало": в Харькове разоблачен информатор ФСБ

Валентина РоманенкоПятница, 25 июля 2025, 16:04
Сегодня КАБы – куда нужно. Многих людей разорвало: в Харькове разоблачен информатор ФСБ
фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что ее киберспециалисты задержали в Харькове информатора российских спецслужб, который корректировал массированные ракетно-бомбовые удары врага.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Дословно спецслужба: "Основной задачей фигуранта был поиск и передача координат мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над прифронтовым городом".

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Детали: По данным следствия, в апреле 2024 года 42-летний житель Харькова через один из мессенджеров начал общаться с представителем РФ.

Во время воздушной тревоги мужчина выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, и наблюдал за работой украинской ПВО. Полученные данные он наносил на карты Google и посылал своему собеседнику из государства-агрессора. Разведданные оккупанты планировали использовать для ударов БпЛА и применения управляемых авиабомб по позициям Сил обороны.

Фигуранта задержали по месту жительства (когда именно - не указывается -ред.). Указано, что суд арестовал мужчину без права внесения залога.

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Ему сообщено о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения.

СБУ и прокуратура публикуют скриншоты переписки фигуранта с представителем РФ, на которой очевидно основывается подозрение.

 

ХарьковСБУпрокуратуравойна
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