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Транш фіндопомоги Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів всі обіцяні реформи

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінП'ятниця, 25 липня 2025, 16:32
Транш фіндопомоги Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів всі обіцяні реформи
Фото: Getty Images

Черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова речника Європейської комісії Гійома Мерсьє

Деталі: Наступний транш виплат Ukraine Facility буде меншим, ніж планувалося, бо Україна не виконала необхідні для цього реформи.

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"Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року. 

"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває", – пояснив посадовець.

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"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", – сказав Гійом Мерсьє.

За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна має до 12 місяців, щоб ухвалити всі необхідні закони для отримання повного фінансування за програмою Ukraine Facility, яка передбачає 50 євро млрд допомоги до 2027 року.

На тему реформ в Україні читайте матеріал: Кухня євроінтеграції. Розповідаємо про неочевидні проблеми у переговорах про вступ до ЄС,

а також 529 необхідних змін. Чому дорожня карта з верховенства права наближає Україну до ЄС.

грошіЄвропа
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