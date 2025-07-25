Транш финансовой помощи Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел все обещанные реформы

Очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти запросили еще в июне, будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова спикера Европейской комиссии Гийома Мерсье

Детали: Следующий транш выплат Ukraine Facility будет меньше, чем планировалось, потому что Украина не выполнила необходимые для этого реформы.

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"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года.

"В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается", – пояснил чиновник.

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"Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", – сказал Гийом Мерсье.

По информации представителя Еврокомиссии, из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая – закона о реформе АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд".

Как сообщала "Европейская правда", у Украины есть до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 евро млрд помощи до 2027 года.

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