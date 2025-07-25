Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Транш финансовой помощи Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел все обещанные реформы

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинПятница, 25 июля 2025, 16:32
Транш финансовой помощи Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел все обещанные реформы
Фото: Getty Images

Очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти запросили еще в июне, будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова спикера Европейской комиссии Гийома Мерсье

Детали: Следующий транш выплат Ukraine Facility будет меньше, чем планировалось, потому что Украина не выполнила необходимые для этого реформы.

Реклама:

"Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 млрд евро", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 года.

"В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, тогда как выполнение трех других пока продолжается", – пояснил чиновник.

РЕКЛАМА:

"Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility для Украины", – сказал Гийом Мерсье.

По информации представителя Еврокомиссии, из трех невыполненных реформ "одна касается децентрализации, другая – закона о реформе АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд".

Как сообщала "Европейская правда", у Украины есть до 12 месяцев, чтобы принять все необходимые законы для получения полного финансирования по программе Ukraine Facility, которая предусматривает 50 евро млрд помощи до 2027 года.

На тему реформ в Украине читайте материал: Кухня евроинтеграции. Рассказываем о неочевидных проблемах в переговорах о вступлении в ЕС,

а также 529 необходимых изменений. Почему дорожная карта по верховенству права приближает Украину к ЕС.

деньгиЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Транш финансовой помощи Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел все обещанные реформы
Зеленский: "Нам нужно окончание войны, оно начинается со встречи лидеров"
Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа
Глава МИД Польши потребовал от Келлога возобновить поставки оружия Украине – Telegraph
Рада назначила день рассмотрения законопроекта Зеленского о независимости НАБУ и САП
Зеленский говорит, что не общался с фон дер Ляйен после принятия скандального закона о НАБУ и САП
Все новости...
деньги
CBS News: Трамп может предоставить Украине новое финансирование
Крупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино
Фон дер Ляйен объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины
Последние новости
17:49
боксУ него есть шанс победить: легендарный Леннокс Льюис назвал следующего соперника Усика
17:49
Телеграм-каналу "Труха Украина" выписали крупный штраф за нелегальную рекламу
17:30
В НАТО рассказали о совещании командующих относительно систем Patriot для Украины
17:15
Регулятор резко повысил предельные цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние часы
17:09
Зеленский будет просить ЕС помочь с выплатами украинским военным
16:52
фотоВ Харькове россияне попали в туберкулезную больницу: "поздравили" с наступающим праздником
16:37
"Теперь Украина – это уже не секрет?" С оккупации удалось вернуть еще одну группу детей
16:36
Editorial "Европейской правды": Полное отсутствие критики со стороны Запада вредит Украине
16:32
Транш финансовой помощи Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел все обещанные реформы
16:17
Зеленский: "Нам нужно окончание войны, оно начинается со встречи лидеров"
Все новости...
Реклама:
Реклама: