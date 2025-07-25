В Україні почали ховати військовополонених, які загинули в катастрофі літака ІЛ-76 в РФ
У Львові 25 липня відбулось прощання з дванадцятьма українськими захисниками, які потрапили в російський полон й загинули в літаку ІЛ-76, яким їх транспортували на обмін.
Джерело: Медійна ініціатива за права людини
Деталі: Як повідомляють, йдеться про 12 захисників, які воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади.
Дослівно: "Хтось із чоловіків, з якими сьогодні прощався Львів, мав військовий досвід ще з часів АТО. Але всі вони повернулися до служби, мобілізувалися або стали добровольцями на початку повномасштабного вторгнення. Деякі з них навіть покинули роботу за кордоном, щоб стати на захист Батьківщини".
Деталі: Воїни виконували бойові завдання на "нулі" і потрапили у полон. Наймолодшому військовослужбовцю на момент загибелі було 26 років, найстаршому – 56.
У МІПЛ назвали імена загиблих: Владислав Бобровський, Назарій Ковалик, Деуран Тайлаков, Ярослав Соболєв, Сергій Левків, Богдан Дудяк, Іван Федека, Ярослав Криваньо, Іван Охапський, Олег Кузьма, Назар Петриків та Микола Трухан.
Після церемонії тіла військових повезли до рідних громад для поховання. Трьох поховають у суботу у Львові.
Що передувало: На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації.