В Україні почали ховати військовополонених, які загинули в катастрофі літака ІЛ-76 в РФ

У Львові 25 липня відбулось прощання з дванадцятьма українськими захисниками, які потрапили в російський полон й загинули в літаку ІЛ-76, яким їх транспортували на обмін.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини

Деталі: Як повідомляють, йдеться про 12 захисників, які воювали у складі 24-ї окремої механізованої бригади.

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Дослівно: "Хтось із чоловіків, з якими сьогодні прощався Львів, мав військовий досвід ще з часів АТО. Але всі вони повернулися до служби, мобілізувалися або стали добровольцями на початку повномасштабного вторгнення. Деякі з них навіть покинули роботу за кордоном, щоб стати на захист Батьківщини".

Деталі: Воїни виконували бойові завдання на "нулі" і потрапили у полон. Наймолодшому військовослужбовцю на момент загибелі було 26 років, найстаршому – 56.

У МІПЛ назвали імена загиблих: Владислав Бобровський, Назарій Ковалик, Деуран Тайлаков, Ярослав Соболєв, Сергій Левків, Богдан Дудяк, Іван Федека, Ярослав Криваньо, Іван Охапський, Олег Кузьма, Назар Петриків та Микола Трухан.

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Після церемонії тіла військових повезли до рідних громад для поховання. Трьох поховають у суботу у Львові.

Що передувало: На початку грудня уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова в інтерв'ю пропагандистському виданню РФ "РИА Новости" заявила, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що Росія передала тіла, за її заявою – загиблих під час падіння Іл-76 українських захисників, але ці останки потребують додаткової ідентифікації.