В Украине начали хоронить военнопленных, погибших в катастрофе самолета ИЛ-76 в РФ

Во Львове 25 июля состоялось прощание с двенадцатью украинскими защитниками, которые попали в российский плен и погибли в самолете ИЛ-76, которым их транспортировали на обмен.

Источник: Медийная инициатива за права человека

Детали: Как сообщают, речь идет о 12 защитниках, которые воевали в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

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Дословно: "Кто-то из мужчин, с которыми сегодня прощался Львов, имел военный опыт еще со времен АТО. Но все они вернулись к службе, мобилизовались или стали добровольцами в начале полномасштабного вторжения. Некоторые из них даже покинули работу за рубежом, чтобы стать на защиту Родины".

Детали: Воины выполняли боевые задачи на "нуле" и попали в плен. Самому молодому военнослужащему на момент гибели было 26 лет, самому старшему – 56.

В МИПЧ назвали имена погибших: Владислав Бобровский, Назарий Ковалик, Деуран Тайлаков, Ярослав Соболев, Сергей Левкив, Богдан Дудяк, Иван Федека, Ярослав Криваньо, Иван Охапский, Олег Кузьма, Назар Петрикив и Николай Трухан.

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После церемонии тела военных повезли в родные общины для захоронения. Трех похоронят в субботу во Львове.

Что предшествовало: В начале декабря уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, по ее заявлению - погибших при падении Ил-76 украинских защитников, но эти останки требуют дополнительной идентификации.