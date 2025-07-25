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Прикордонники показали, як знищують російські дрони перехоплювачами

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 липня 2025, 20:36
Прикордонники показали, як знищують російські дрони перехоплювачами
фото ДПСУ

Державна прикордонна служба продемонструвала, як на Вовчанському напрямку на Харківщині бійці бригади "Форпост" ведуть повітряну війну проти ворожих Zala, "Орланів", Supercam і ударних "Молній" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Зазначається, що безпілотники вражають ціль прямим зіткненням і працюють дуже ефективно.

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Оператори в реальному часі реагують на появу ворожого апарата, запускаючи перехоплювач, що знищує його ще до того, як той встигає скоригувати артилерію чи завдати удару, кажуть прикордонники.

безпілотникиПрикордонна служба
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