Пограничники показали, как уничтожают российские дроны перехватчиками

Государственная пограничная служба продемонстрировала, как на Волчанском направлении бойцы бригады "Форпост" ведут ежедневную воздушную войну против вражеских Zala, "Орланов", Supercam и ударных "Молний" с помощью дронов-перехватчиков.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Отмечается, что беспилотники поражают цель прямым столкновением и работают очень эффективно.

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Операторы в реальном времени реагируют на появление вражеского аппарата, запуская перехватчик, который уничтожает его еще до того, как тот успевает скорректировать артиллерию или нанести удар, говорят пограничники.