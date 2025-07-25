Пограничники показали, как уничтожают российские дроны перехватчиками
Пятница, 25 июля 2025, 20:36
Государственная пограничная служба продемонстрировала, как на Волчанском направлении бойцы бригады "Форпост" ведут ежедневную воздушную войну против вражеских Zala, "Орланов", Supercam и ударных "Молний" с помощью дронов-перехватчиков.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Детали: Отмечается, что беспилотники поражают цель прямым столкновением и работают очень эффективно.
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Операторы в реальном времени реагируют на появление вражеского аппарата, запуская перехватчик, который уничтожает его еще до того, как тот успевает скорректировать артиллерию или нанести удар, говорят пограничники.