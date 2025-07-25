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Четверо людей постраждали через російські удари по Куп’янщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 липня 2025, 21:43
Четверо людей постраждали через російські удари по Куп’янщині
Фото - getty images

Російська армія 25 липня атакувала Куп’янський район на Харківщині, постраждали 4 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 липня о 7:30 російський FPV-дрон вдарив по території сільськогосподарського підприємства в с. Курилівка. Поранення дістав 44-річний чоловік.

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Орієнтовно об 11:45 війська РФ атакували м. Куп’янськ – поранено 41-річну жінку".

Деталі: Також о 12:50 по місту влучив FPV-дрон. Постраждали ще дві жінки – 41 та 78 років.

Харківська областьросійсько-українська війна
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