Четверо людей постраждали через російські удари по Куп’янщині

Російська армія 25 липня атакувала Куп’янський район на Харківщині, постраждали 4 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 липня о 7:30 російський FPV-дрон вдарив по території сільськогосподарського підприємства в с. Курилівка. Поранення дістав 44-річний чоловік.

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Орієнтовно об 11:45 війська РФ атакували м. Куп’янськ – поранено 41-річну жінку".

Деталі: Також о 12:50 по місту влучив FPV-дрон. Постраждали ще дві жінки – 41 та 78 років.