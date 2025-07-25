Четыре человека пострадали из-за российских ударов по Купянщине
Пятница, 25 июля 2025, 21:43
Российская армия 25 июля атаковала Купянский район Харьковской области, пострадали 4 человека.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 25 июля в 7:30 российский FPV-дрон ударил по территории сельскохозяйственного предприятия в с. Куриловка. Ранения получил 44-летний мужчина.
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Ориентировочно в 11:45 войска РФ атаковали г. Купянск – ранена 41-летняя женщина".
Детали: Также в 12:50 по городу попал FPV-дрон. Пострадали еще две женщины – 41 и 78 лет.