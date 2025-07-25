Від початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення – Генштаб

Від початку доби 25 липня на фронті відбулось 153 бойових зіткнення, з них 39 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загарбники завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 45 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 383 дрони-камікадзе та здійснили 4 524 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські підрозділи відбили три атаки окупантів.

Від початку доби на Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили одну штурмову дію.

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На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 22 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

На Сіверському напрямку ворог 27 разів намагався прорватися в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив сім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.