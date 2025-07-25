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С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 25 июля 2025, 23:47
С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновения – Генштаб
Фото - getty images

С начала суток 25 июля на фронте состоялось 153 боевых столкновения, из них 39 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Захватчики нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 45 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 383 дроны-камикадзе и осуществили 4 524 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские подразделения отбили три атаки оккупантов.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили одно штурмовое действие.

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На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 22 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва.

На Северском направлении враг 27 раз пытался прорваться в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны.

С начала суток на Покровском направлении россияне 39 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских атак, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил семь безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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