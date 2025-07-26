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Ворог атакував Харків КАБами: є пошкодження та постраждалі

Ольга Глущенко Субота, 26 липня 2025, 00:16
Ворог атакував Харків КАБами: є пошкодження та постраждалі
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч проти 26 липня російська армія атакувала Харків КАБами, в місті пролунали вибухи, є багато пошкоджень і постраждалі.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне", мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Після опівночі місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про серію вибухів у Харкові.

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Терехов та Синєгубов інформували про атаку ворожих КАБів на місто.

Пізніше Терехов додав про вибухи в Київському районі Харкова.

Пряма мова Терехова: "Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке не працює.

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У навколишніх житлових будинках вибиті шибки".

Оновлено: За даними Синєгубова, ворог вдарив 4 КАБами по Київському району Харкова. 

Пізніше Терехов повідомив, що внаслідок удару КАБами по місту, пошкоджені житлові будинки, склади, приватні авто.

За даними Синєгубова, внаслідок ударів постраждала людина.

Терехов уточнив, що внаслідок удару постраждали двоє людей.

Харківвибухросійсько-українська війна
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