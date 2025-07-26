Враг атаковал Харьков УАБами: есть повреждения и пострадавшие

В ночь на 26 июля российская армия атаковала Харьков УАБами, в городе прогремели взрывы, есть много повреждений и пострадавшие.

Источник: общественное вещание "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: После полуночи местные СМИ и паблики сообщили о серии взрывов в Харькове.

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Терехов и Синегубов информировали об атаке вражеских УАБ на город.

Позже Терехов добавил о взрывах в Киевском районе Харькова.

Прямая речь Терехова: "Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое не работает.

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В окружающих жилых домах выбиты стекла".

Обновлено: По данным Синегубова, враг нанес 4 удара УАБами по Киевскому району Харькова.

Позже Терехов сообщил, что в результате удара УАБами по городу повреждены жилые дома, склады, частные автомобили.

По данным Синегубова, в результате ударов пострадал человек.

Терехов уточнил, что в результате удара пострадали два человека.