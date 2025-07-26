Враг атаковал Харьков УАБами: есть повреждения и пострадавшие
В ночь на 26 июля российская армия атаковала Харьков УАБами, в городе прогремели взрывы, есть много повреждений и пострадавшие.
Источник: общественное вещание "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: После полуночи местные СМИ и паблики сообщили о серии взрывов в Харькове.
Терехов и Синегубов информировали об атаке вражеских УАБ на город.
Позже Терехов добавил о взрывах в Киевском районе Харькова.
Прямая речь Терехова: "Предварительно зафиксирован удар по гражданскому предприятию, которое не работает.
В окружающих жилых домах выбиты стекла".
Обновлено: По данным Синегубова, враг нанес 4 удара УАБами по Киевскому району Харькова.
Позже Терехов сообщил, что в результате удара УАБами по городу повреждены жилые дома, склады, частные автомобили.
По данным Синегубова, в результате ударов пострадал человек.
Терехов уточнил, что в результате удара пострадали два человека.