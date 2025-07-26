Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині – ОВА
Субота, 26 липня 2025, 02:02
У ніч проти 26 липня начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про комбінований удар по Шосткинській громаді.
Джерело: Григоров у соцмережах
Деталі: За словами Григорова, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.
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Пряма мова Григорова: "Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження".