Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской громаде на Сумщине – ОВА

В ночь на 26 июля начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о комбинированном ударе по Шосткинской громаде.

Источник: Григоров в соцсетях

Детали: По словам Григорова, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады.

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Прямая речь Григорова: "Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование".