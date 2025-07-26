Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской громаде на Сумщине – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 26 июля 2025, 02:02
Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской громаде на Сумщине – ОВА
иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 26 июля начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил о комбинированном ударе по Шосткинской громаде.

Источник: Григоров в соцсетях

Детали: По словам Григорова, россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской громады.

Реклама:

Прямая речь Григорова: "Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование".

Сумская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоМассированная комбинированная атака на Днепр и область: двое погибших, 5 пострадавших
DeepState: Силы Обороны освободили Кондратовку на Сумщине
фотоЧетвертый день украинцы выходят на акции протеста против скандального закона о НАБУ и САП
Послы ЕС одобрили урезанный на 1,5 млрд евро из-за нехватки реформ 4-й транш Ukraine Facility
Зеленский: "Нам нужно окончание войны, оно начинается со встречи лидеров"
Прощание с журналисткой Викторией Рощиной состоится в Киеве 8 августа
Все новости...
Сумская область
DeepState: Силы Обороны освободили Кондратовку на Сумщине
Россияне атаковали Сумскую область: погибла женщина, еще одна ранена
Пожары и перебои с электричеством: армия РФ атаковала Сумскую область и Кривой Рог
Последние новости
07:42
фотоМассированная комбинированная атака на Днепр и область: двое погибших, 5 пострадавших
07:26
В России заявили об атаке якобы более 50 "украинских беспилотников"
07:02
В войне против Украины РФ потеряла еще 1080 военных
06:40
Военные США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ в Сирии
05:40
США в ООН напомнили России об ультиматуме Трампа и упрекнули Китай
04:54
Стармер: Одним из шагов к достижению мира в Газе должно быть признание Палестинского государства
03:46
ОбновленоВраг атаковал Змиев на Харьковщине ракетой и 10 БпЛА: есть пострадавшие
03:28
ОбновленоВ Запорожском районе вспыхнули пожары из-за атаки российских дронов
03:12
Война РФ против Украины: в Турции говорят о потенциальном "саммите лидеров"
02:02
Россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской громаде на Сумщине – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: