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Трамп: Імміграція вбиває Європу

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 08:47
Трамп: Імміграція вбиває Європу
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу".

Джерело: Euronews, "Європейська правда"

Деталі: Після прибуття до Шотландії з п'ятиденним візитом у п’ятницю, 25 липня, президент США, відповідаючи на запитання журналіста щодо імміграції, сказав, що Європі "краще взятися за розум" щодо цього питання.

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"Ви більше не матимете Європи. Ви повинні зупинити це жахливе вторгнення, яке відбувається в Європі. Деякі люди, деякі лідери не дозволили цьому статися. Вони не отримують належної похвали", – заявив Трамп.

Однак він не назвав лідерів, яких мав на увазі, щоб не "засоромити" інших.

Останнім часом деякі країни вирішили посилити боротьбу із імміграцією. Наприклад, 10 липня лідери Великої Британії та Франції домовилися про пілотний план, згідно з яким частина мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, будуть повертатися до Франції.

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А в Німеччині, з початком роботи нового уряду, міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.  

На початку липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

ТрампміграціябіженціЄвропа
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