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Трамп: Иммиграция убивает Европу

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 26 июля 2025, 08:47
Трамп: Иммиграция убивает Европу
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Шотландию заявил, что иммиграция "убивает Европу".

Источник: Euronews, "Европейская правда"

Детали: По прибытии в Шотландию с пятидневным визитом в пятницу, 25 июля, президент США, отвечая на вопрос журналиста об иммиграции, сказал, что Европе "лучше взяться за ум" в этом вопросе.

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"У вас больше не будет Европы. Вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе. Некоторые люди, некоторые лидеры не позволили этому случиться. Они не получают должной похвалы", – заявил Трамп.

Однако он не назвал лидеров, которых имел в виду, чтобы не "позорить" других.

В последнее время некоторые страны решили усилить борьбу с иммиграцией. Например, 10 июля лидеры Великобритании и Франции договорились о пилотном плане, согласно которому часть мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, будут возвращаться во Францию.

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А в Германии, с началом работы нового правительства, министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

В начале июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

ТрампмиграциябеженцыЕвропа
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