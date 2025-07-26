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Орбан: Україні варто бути буферною державою та співпрацювати з ЄС замість вступу

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 10:08
Орбан: Україні варто бути буферною державою та співпрацювати з ЄС замість вступу
фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.

Джерело: Орбан в соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Орбан заявив, що Угорщина пропонує Україні стратегічну співпрацю, яка буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції". 

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"Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком", – заявив угорський прем’єр. 

За його словами, нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".

Також Орбан назвав Україну "буферною державою".

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"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером. Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", – додав він.

Нагадаємо, напередодні на саміті ЄС 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

На початку липня Орбан заявив, що більшість країн Європейського Союзу проголосували б проти вступу України до ЄС, якби щодо цього проводили "загальнонаціональні референдуми", як це було нещодавно в його країні.

А нещодавно політичний директор і радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, війна України проти Росії – не за безпеку його країни.

ОрбанЄС
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