Орбан: Украине стоит быть буферным государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.

Источник: Орбан в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: Орбан заявил, что Венгрия предлагает Украине стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и основанным на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

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"Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском", – заявил венгерский премьер.

По его словам, нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".

Также Орбан назвал Украину "буферным государством".

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"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, граничащим с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только что сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", – добавил он.

Напомним, накануне на саммите ЕС 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной о вступлении и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

В начале июля Орбан заявил, что большинство стран Европейского Союза проголосовали бы против вступления Украины в ЕС, если бы по этому вопросу проводились "общенациональные референдумы", как это было недавно в его стране.

А недавно политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что война Украины против России – не за безопасность его страны.