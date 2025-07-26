Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан: Украине стоит быть буферным государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 26 июля 2025, 10:08
Орбан: Украине стоит быть буферным государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления
фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает украинцам "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз из-за опасений быть втянутыми в войну.

Источник: Орбан в соцсети Х, "Европейская правда"

Детали: Орбан заявил, что Венгрия предлагает Украине стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и основанным на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

Реклама:

"Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском", – заявил венгерский премьер.

По его словам, нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".

Также Орбан назвал Украину "буферным государством".

РЕКЛАМА:

"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, граничащим с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только что сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером. Мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", – добавил он.

Напомним, накануне на саммите ЕС 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной о вступлении и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

В начале июля Орбан заявил, что большинство стран Европейского Союза проголосовали бы против вступления Украины в ЕС, если бы по этому вопросу проводились "общенациональные референдумы", как это было недавно в его стране.

А недавно политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что война Украины против России – не за безопасность его страны.

ОрбанЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Каменском – заявление компании
Экс-комбригу "Люті", погибшему в ДТП, присвоили звание Героя
видеоУкраинские дроны поразили российский завод, подпадающий под санкции – источник
РФ нанесла 235 ударов по воздушным целям: попадание 10 ракет и 25 БПЛА
фотоМассированная комбинированная атака на Днепр и область: двое погибших, 5 пострадавших
DeepState: Силы Обороны освободили Кондратовку на Сумщине
Все новости...
Орбан
В Венгрии предполагают, что за поджогом венгерской церкви на Закарпатье стоит режим Орбана
Орбан заявил, что на Закарпатье подожгли церковь и оставили надпись "Мадьяров на ножи"
Орбан угрожает санкциями ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК
Последние новости
13:43
"Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" получили в собственность ТРЦ "Гулливер"
13:28
ТЦК Полтавщины заявил о "нездоровой части общества", которая помогла сбежать мобилизованным
13:11
"Лучше бы нас перестреляли дома": в Винницкой области крестьяне выступили против поселения людей из-под Покровска
13:05
Россияне уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Каменском – заявление компании
12:55
Meta прекратит политическую рекламу в ЕС из-за новых правил прозрачности
12:41
Экс-комбригу "Люті", погибшему в ДТП, присвоили звание Героя
12:23
Спа-Франкоршамп: история и ярчайшие моменты легендарной трассы Формулы-1
12:18
США атакуют пошлинами цепи поставок Китая в Азии
12:00
"Ошибки стоили жизнь": в Харькове трое врачей получили подозрения из-за смерти нерожденной двойни
11:55
Блюменталь заявил, что поддержка Зеленского зависит от преданности борьбе с коррупцией
Все новости...
Реклама:
Реклама: