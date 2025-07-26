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ТЦК Полтавщини заявив про "нездорову частину суспільства", яка допомогла втекти мобілізованим

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 13:28
ТЦК Полтавщини заявив про нездорову частину суспільства, яка допомогла втекти мобілізованим
фото: Getty Images

Полтавський обласний ТЦК та СП повідомив, що "нездорова частина суспільства" області перекрила дорогу автівці з мобілізованими, після чого ті змогли втекти.

Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП 

Дослівно: "Черговий привід російським пропагандистам дала нездорова частина суспільства Полтавщини.

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Внаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП Збройні сили недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити.

Подія сталася 25 липня близько 20-ї години вечора – група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку".

Деталі: ТЦК звернувся до СБУ щодо натовпу, а також до ДБР щодо чоловіків, які втекли з автівки.

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Відомство нагадало, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ є кримінальним злочином, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Дослівно: "Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем.

У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі".

ТЦКмобілізаціяПолтавська область
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