ТЦК Полтавщини заявив про "нездорову частину суспільства", яка допомогла втекти мобілізованим
Полтавський обласний ТЦК та СП повідомив, що "нездорова частина суспільства" області перекрила дорогу автівці з мобілізованими, після чого ті змогли втекти.
Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП
Дослівно: "Черговий привід російським пропагандистам дала нездорова частина суспільства Полтавщини.
Внаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП Збройні сили недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити.
Подія сталася 25 липня близько 20-ї години вечора – група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку".
Деталі: ТЦК звернувся до СБУ щодо натовпу, а також до ДБР щодо чоловіків, які втекли з автівки.
Відомство нагадало, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ є кримінальним злочином, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Дослівно: "Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем.
У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання – до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця – стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі".