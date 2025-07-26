ТЦК Полтавщины заявил о "нездоровой части общества", которая помогла сбежать мобилизованным

Полтавский областной ТЦК и СП сообщил, что "нездоровая часть общества" области перекрыла дорогу автомобилю с мобилизованными, после чего те смогли сбежать.

Источник: Полтавский областной ТЦК и СП

Дословно: "Очередной повод российским пропагандистам дала нездоровая часть общества Полтавщины.

Реклама:

В результате препятствования законной деятельности ТЦК и СП Вооруженные силы недополучили пополнение, соответственно кто-то из военных на фронте потерял возможность отдохнуть.

Инцидент произошел 25 июля около 20 часов вечера – группа людей в гражданской одежде перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины. В результате силовых действий со стороны гражданских лиц автомобиль получил повреждения, некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении".

Детали: ТЦК обратился в СБУ по поводу толпы, а также в ГБР по поводу мужчин, которые сбежали из машины.

РЕКЛАМА:

Ведомство напомнило, что препятствование законной деятельности ВСУ является уголовным преступлением, наказываемым лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Дословно: "Также подчеркиваем, что после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве во время мобилизации) гражданское лицо юридически становится военнослужащим.

В случае оставления им транспортного средства на пути к учебному центру или непосредственно учебному центру во время обучения – к нему применяются санкции как к военнослужащему – статья 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы) – от 5 до 10 лет лишения свободы".