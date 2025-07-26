У неділю захід і центр України накриють дощі й грози

27 липня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікуються дощі і грозі, місяцями можливий град і шквали.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: У західних областях, Вінницькій, а вдень також у Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській пройдуть помірні дощі, місцями значні. Можливі грози, град та шквали 15–20 м/с.

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На решті території без опадів. Вітер північно-східний, на заході вдень із переходом на південний, 7–12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 17 до 22°C, вдень – 25–30°C. У західних регіонах буде дещо прохолодніше – 21–26°C. На півдні та південному сході збережеться спека до 38°C.

У Києві 27 липня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, удень можливий короткочасний дощ. Температура в столиці – від 20–22°C уночі до 27–29°C удень.