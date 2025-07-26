В воскресенье запад и центр Украины накроют дожди и грозы

27 июля в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и грозы, местами возможен град и шквалы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В западных областях, Винницкой, а днём также в Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской пройдут умеренные дожди, местами значительные. Возможны грозы, град и шквалы 15–20 м/с.

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На остальной территории – без осадков. Ветер северо-восточный, на западе днём с переходом на южный, 7–12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 17 до 22°C, днём – 25–30°C. В западных регионах немного прохладнее – 21–26°C. На юге и юго-востоке сохранится жара до 38°C.

В Киеве 27 июля прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днём возможен кратковременный дождь. Температура в столице – от 20–22°C ночью до 27–29°C днём.