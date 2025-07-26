Блок проросійських партій влаштував мітинг у центрі Кишинева
26 липня в Кишиневі відбувся перший спільний мітинг проросійських партій, що нещодавно об’єдналися в єдиний блок.
Джерело: Newsmaker, пише "Європейська правда"
Деталі: Участь у заході взяли Партія соціалістів (очолювана експрезидентом Ігорем Додоном), Партія комуністів, партія "Серце Молдови" Ірини Влах та "Майбутнє Молдови" Василе Тарлева.
Як повідомляє Newsmaker, на акцію, що проходила біля Національного театру опери і балету, зібралися кілька сотень учасників. Вони вигукували гасла проти президентки Маї Санду та її партії "Дія і солідарність" (PAS).
Ігор Додон особисто виступив на мітингу, звинувативши чинну владу у "встановленні диктатури", передачі країни "під зовнішнє управління" з боку ЄС, США і Великої Британії, а також у "знущанні над народом".
Ірина Влах, колишня очільниця Гагаузької автономії, у своєму виступі заявила про необхідність "притягнути жовтих до відповідальності" та "покласти край хаосу і бідності" в країні.
Нагадаємо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.