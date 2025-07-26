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Блок проросійських партій влаштував мітинг у центрі Кишинева

Марія Ємець, Ольга КацімонСубота, 26 липня 2025, 17:27
Блок проросійських партій влаштував мітинг у центрі Кишинева
Скриншот

26 липня в Кишиневі відбувся перший спільний мітинг проросійських партій, що нещодавно об’єдналися в єдиний блок.

Джерело: Newsmaker, пише "Європейська правда"

Деталі: Участь у заході взяли Партія соціалістів (очолювана експрезидентом Ігорем Додоном), Партія комуністів, партія "Серце Молдови" Ірини Влах та "Майбутнє Молдови" Василе Тарлева.

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Як повідомляє Newsmaker, на акцію, що проходила біля Національного театру опери і балету, зібралися кілька сотень учасників. Вони вигукували гасла проти президентки Маї Санду та її партії "Дія і солідарність" (PAS).

 

Ігор Додон особисто виступив на мітингу, звинувативши чинну владу у "встановленні диктатури", передачі країни "під зовнішнє управління" з боку ЄС, США і Великої Британії, а також у "знущанні над народом".

Ірина Влах, колишня очільниця Гагаузької автономії, у своєму виступі заявила про необхідність "притягнути жовтих до відповідальності" та "покласти край хаосу і бідності" в країні.

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Нагадаємо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни. 

Молдовамітинги
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