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Блок пророссийских партий устроил митинг в центре Кишинёва

Мария Емец, Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 17:27
Блок пророссийских партий устроил митинг в центре Кишинёва
Скриншот

26 июля в Кишинёве состоялся первый совместный митинг пророссийских партий, которые недавно объединились в единый блок.

Источник: Newsmaker, пишет "Европейская правда"

Детали: В акции приняли участие Партия социалистов (во главе с экс-президентом Игорем Додоном), Партия коммунистов, партия "Сердце Молдовы" Ирины Влах и "Будущее Молдовы" Василе Тарлева.

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Как сообщает Newsmaker, на митинг у Национального театра оперы и балета собралось несколько сотен участников. Они скандировали лозунги против президента Майи Санду и её партии "Действие и солидарность" (PAS).

 

Игорь Додон лично выступил на митинге, обвинив действующую власть в "установлении диктатуры", передаче страны "под внешнее управление" со стороны ЕС, США и Великобритании, а также в "издевательствах над народом".

Ирина Влах, бывшая глава Гагаузской автономии, в своём выступлении заявила о необходимости "привлечь жёлтых к ответственности" и "покончить с хаосом и бедностью" в стране.

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Напомним, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

Молдовамитинги
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