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Головний суперник Орбана поділився своїми поглядами на війну РФ проти України

Марія Ємець, Ольга КацімонСубота, 26 липня 2025, 18:27
Головний суперник Орбана поділився своїми поглядами на війну РФ проти України
Фото: Ivándi-Szabó Balázs / Telex

Головний суперник Віктора Орбана – лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр – заявив, що Росія є агресором у війні проти України, і Угорщина має зайняти чітку прозахідну позицію.

Джерело: 444.hu, пише "Європейська правда"

Деталі: Петер Мадяр організував свою зовнішньополітичну подію паралельно з щорічною програмною промовою Орбана в межах "літнього університету Тушваньош".

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У своєму виступі він сказав, що з нападом Росії на Україну "минуле пішло проти майбутнього" і немає сумнівів у тому, хто є відповідальним за війну. 

Він продовжив, що Угорщина мала би щось робити для того, щоб зупинити війну, а не "лише говорити, писати дописи і лякати людей ескалацією".

Мадяр висловив думку, що якби за посередництва США з’явився реалістичний проєкт мирної угоди, на який Україна погоджується, тоді угорському лідеру було би варто телефонувати очільнику Кремля чи "сідати на військово-транспортний літак і переконувати російського диктатора щонайменш прочитати його". 

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Окрім цього, у своїй промові він говорив, що Угорщині доведеться обрати, чи бути у блоці з прогресивним Західним світом, чи з групою недемократичних країн на чолі з Росією. 

Дослівно із допису Мадяра: "Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом. Ми не маємо  дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом – наше місце було, є і буде у Європі".

Також він зауважив, що якщо Угорщина очікує, аби у її внутрішні справи ніхто не втручався, то має чинити так само і поважати суверенітет інших країн. 

Передісторія:

УгорщинаОрбанросійсько-українська війна
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