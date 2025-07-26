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Главный соперник Орбана поделился своим взглядом на войну РФ против Украины

Мария Емец, Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 18:27
Главный соперник Орбана поделился своим взглядом на войну РФ против Украины
Фото: Ivándi-Szabó Balázs / Telex

Главный соперник Виктора Орбана — лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр — заявил, что Россия является агрессором в войне против Украины, и Венгрия должна занять чёткую прозападную позицию.

Источник: 444.hu, пишет "Европейская правда"

Детали: Петер Мадяр организовал свое внешнеполитическое мероприятие параллельно с ежегодной программной речью Орбана в рамках "летнего университета Тушваньош".

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В своем выступлении он сказал, что с нападением России на Украину "прошлое пошло против будущего" и нет сомнений в том, кто несет ответственность за войну.

Он продолжил, что Венгрия должна что-то делать для того, чтобы остановить войну, а не "только говорить, писать посты и пугать людей эскалацией".

Мадяр высказал мнение, что если бы при посредничестве США появился реалистичный проект мирного соглашения, на который согласилась бы Украина, тогда венгерскому лидеру стоило бы позвонить главе Кремля или "сесть на военно-транспортный самолет и убедить российского диктатора хотя бы прочитать его".

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Кроме этого, в своей речи он говорил, что Венгрии придется выбирать, быть в блоке с прогрессивным Западным миром или с группой недемократических стран во главе с Россией.

Дословно: "Венгрия не должна дрейфовать, а должна занять место за „западным" столом. Мы не должны дрейфовать туда-сюда между Востоком и Западом – наше место было, есть и будет в Европе". 

Также он отметил, что если Венгрия ожидает, чтобы в ее внутренние дела никто не вмешивался, то должна поступать так же и уважать суверенитет других стран.

Предистория:

  • В середине июля лидер "Тисы" начал предвыборную кампанию на каноэ, заявив, что его партия может самостоятельно победить Орбана на выборах 2026 года.
  • Венгерский премьер Виктор Орбан тем временем продолжает информационную кампанию против Мадяра. В прошлом месяце в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.

ВенгрияОрбанроссийско-украинская война
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