Зеленський указом збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким оновив правила вручення Шевченківської премії – тепер щороку можуть відзначати до 13 лауреатів у ширшому переліку номінацій.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Згідно з новим документом, допущено присудження до тринадцяти премій щорічно у розширеному переліку номінацій:

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проза

поезія

літературознавство та мистецтвознавство

публіцистика та журналістика

музичне мистецтво

концертно‑виконавське мистецтво

театральне мистецтво

кіномистецтво

візуальні мистецтва

фотомистецтво

декоративно‑прикладне мистецтво

дизайн (за видами, що щороку визначатиме Комітет премії)

творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів

Також уточнено умови участі: висунення допускається до оригінальних творів, опублікованих або реалізованих упродовж останніх 5 років (але не пізніше ніж за пів року до подання). Монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги не можуть бути висунуті на премію.

Як слідує з документа, замість номінації "Література" з'явилися номінації "Проза" та "Поезія".

Додано нові номінації "Концертно‑виконавське мистецтво", "Фотомистецтво, "Дизайн (за видами, що щороку визначатиме Комітет премії)" та "Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів".

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