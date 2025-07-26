Зеленський указом збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким оновив правила вручення Шевченківської премії – тепер щороку можуть відзначати до 13 лауреатів у ширшому переліку номінацій.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Згідно з новим документом, допущено присудження до тринадцяти премій щорічно у розширеному переліку номінацій:
- проза
- поезія
- літературознавство та мистецтвознавство
- публіцистика та журналістика
- музичне мистецтво
- концертно‑виконавське мистецтво
- театральне мистецтво
- кіномистецтво
- візуальні мистецтва
- фотомистецтво
- декоративно‑прикладне мистецтво
- дизайн (за видами, що щороку визначатиме Комітет премії)
- творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів
Також уточнено умови участі: висунення допускається до оригінальних творів, опублікованих або реалізованих упродовж останніх 5 років (але не пізніше ніж за пів року до подання). Монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги не можуть бути висунуті на премію.
Як слідує з документа, замість номінації "Література" з'явилися номінації "Проза" та "Поезія".
Додано нові номінації "Концертно‑виконавське мистецтво", "Фотомистецтво, "Дизайн (за видами, що щороку визначатиме Комітет премії)" та "Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів".
Передісторія:
- У 2024 році до переліку номінацій додали декоративно-прикладне мистецтво.