Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський указом збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13

Ольга КацімонСубота, 26 липня 2025, 19:07
Зеленський указом збільшив кількість номінацій Шевченківської премії до 13

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким оновив правила вручення Шевченківської премії – тепер щороку можуть відзначати до 13 лауреатів у ширшому переліку номінацій.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Згідно з новим документом, допущено присудження до тринадцяти премій щорічно у розширеному переліку номінацій:

Реклама:
  • проза
  • поезія
  • літературознавство та мистецтвознавство
  • публіцистика та журналістика
  • музичне мистецтво
  • концертно‑виконавське мистецтво
  • театральне мистецтво
  • кіномистецтво
  • візуальні мистецтва
  • фотомистецтво
  • декоративно‑прикладне мистецтво
  • дизайн (за видами, що щороку визначатиме Комітет премії)
  • творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів

Також уточнено умови участі: висунення допускається до оригінальних творів, опублікованих або реалізованих упродовж останніх 5 років (але не пізніше ніж за пів року до подання). Монографічні наукові дослідження, підручники, посібники та альбоми-каталоги не можуть бути висунуті на премію.

Як слідує з документа, замість номінації "Література" з'явилися номінації "Проза" та "Поезія". 

Додано нові номінації "Концертно‑виконавське мистецтво", "Фотомистецтво, "Дизайн (за видами, що щороку визначатиме Комітет премії)" та "Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Зеленськийкультураукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВідеоГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ
відеоРосійський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
Екскомбригу "Люті", який загинув у ДТП, присвоїли Героя
відеоУкраїнські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
РФ вдарила 235 повітряними цілями: є влучання 10 ракет та 25 БПЛА
Усі новини...
Зеленський
Блюменталь заявив, що підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією
Зеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина
Зеленський дав виробникам завдання: можливість застосувати 1000 БпЛА-перехоплювачів на добу
Останні новини
21:53
відеоБакастова перемогла майора армії Росії Велікую на чемпіонаті світу з фехтування
21:46
Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони
21:29
Зеленський: Треба натиснути на Росію так, щоб наступного року війни не було
20:58
У Норвегії після двох днів пошуків у горах врятували туриста з Нідерландів
20:42
ЗСУ ліквідували командира російського полку
20:21
Зеленський підписав указ до 65-річчя Шевченківської премії: випустять монету та енциклопедію
20:05
Лідер опозиційної угорської партії висловився проти прискореного вступу України у ЄС
19:57
тенісКіченок виграла другий поспіль турнір WTA у парному розряді
19:50
ОновленоРосія атакувала Херсонщину: поранено 7 мирних жителів, серед них дитина
19:39
Катар знову пригрозив ЄС зупинити поставки СПГ: причини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: