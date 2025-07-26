Зеленский указом увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым обновил правила вручения Шевченковской премии — теперь ежегодно могут отмечаться до 13 лауреатов в расширенном перечне номинаций.
Источник: Офис президента
Детали: Согласно новому документу, допускается присуждение до тринадцати премий ежегодно в следующих номинациях:
- проза
- поэзия
- литературоведение и искусствоведение
- публицистика и журналистика
- музыкальное искусство
- концертно-исполнительское искусство
- театральное искусство
- киноискусство
- визуальные искусства
- фотомистецтво
- декоративно-прикладное искусство
- дизайн (по видам, ежегодно определяемым Комитетом премии)
- творческое кураторство культурно-художественных проектов
Также уточнены условия участия: к рассмотрению допускаются оригинальные произведения, опубликованные или реализованные в течение последних 5 лет (но не позднее чем за полгода до подачи заявки). На премию не могут быть выдвинуты монографические научные исследования, учебники, пособия и альбомы-каталоги.
Как следует из документа, вместо номинации "Литература" появились номинации "Проза" и "Поэзия".
Добавлены новые номинации: "Концертно-исполнительское искусство", "Фотомистецтво", "Дизайн (по видам, ежегодно определяемым Комитетом премии)" и "Творческое кураторство культурно-художественных проектов".
Предыстория:
- В 2024 году к списку номинаций была добавлена категория декоративно-прикладное искусство.