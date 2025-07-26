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Зеленский указом увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13

Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 19:07
Зеленский указом увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым обновил правила вручения Шевченковской премии — теперь ежегодно могут отмечаться до 13 лауреатов в расширенном перечне номинаций.

Источник: Офис президента

Детали: Согласно новому документу, допускается присуждение до тринадцати премий ежегодно в следующих номинациях:

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  • проза
  • поэзия
  • литературоведение и искусствоведение
  • публицистика и журналистика
  • музыкальное искусство
  • концертно-исполнительское искусство
  • театральное искусство
  • киноискусство
  • визуальные искусства
  • фотомистецтво
  • декоративно-прикладное искусство
  • дизайн (по видам, ежегодно определяемым Комитетом премии)
  • творческое кураторство культурно-художественных проектов

Также уточнены условия участия: к рассмотрению допускаются оригинальные произведения, опубликованные или реализованные в течение последних 5 лет (но не позднее чем за полгода до подачи заявки). На премию не могут быть выдвинуты монографические научные исследования, учебники, пособия и альбомы-каталоги.

Как следует из документа, вместо номинации "Литература" появились номинации "Проза" и "Поэзия".

Добавлены новые номинации: "Концертно-исполнительское искусство", "Фотомистецтво", "Дизайн (по видам, ежегодно определяемым Комитетом премии)" и "Творческое кураторство культурно-художественных проектов".

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Предыстория:

  • В 2024 году к списку номинаций была добавлена категория декоративно-прикладное искусство.

Зеленскийкультурауказы
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