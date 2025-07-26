Зеленский указом увеличил количество номинаций Шевченковской премии до 13

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым обновил правила вручения Шевченковской премии — теперь ежегодно могут отмечаться до 13 лауреатов в расширенном перечне номинаций.

Источник: Офис президента

Детали: Согласно новому документу, допускается присуждение до тринадцати премий ежегодно в следующих номинациях:

Реклама:

проза

поэзия

литературоведение и искусствоведение

публицистика и журналистика

музыкальное искусство

концертно-исполнительское искусство

театральное искусство

киноискусство

визуальные искусства

фотомистецтво

декоративно-прикладное искусство

дизайн (по видам, ежегодно определяемым Комитетом премии)

творческое кураторство культурно-художественных проектов

Также уточнены условия участия: к рассмотрению допускаются оригинальные произведения, опубликованные или реализованные в течение последних 5 лет (но не позднее чем за полгода до подачи заявки). На премию не могут быть выдвинуты монографические научные исследования, учебники, пособия и альбомы-каталоги.

Как следует из документа, вместо номинации "Литература" появились номинации "Проза" и "Поэзия".

Добавлены новые номинации: "Концертно-исполнительское искусство", "Фотомистецтво", "Дизайн (по видам, ежегодно определяемым Комитетом премии)" и "Творческое кураторство культурно-художественных проектов".

РЕКЛАМА:

Предыстория: