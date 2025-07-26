Стало відомо, де зустрінуться фон дер Ляєн і Трамп 27 липня
Субота, 26 липня 2025, 19:27
Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президентки Європейської комісії в Шотландії відбудеться після обіду в неділю, 27 липня, у шотландському містечку Торнбері, де очільник США грає в гольф.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на високопосадовця ЄС, який дотичний до підготовки візиту
Деталі: Трамп і фон дер Ляєн проведуть перемовини в шотландському місті Торнбері, в якому розташоване поле для гольфу американського президента.
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Співрозмовник "ЄвроПравди" сказав, що "зустріч відбудеться завтра після обіду в Торнбері".
Він додав, що інші подробиці щодо зустрічі наразі відсутні.
Передісторія:
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- Між США та Євросоюзом тривають складні перемовини про подальші умови торгівлі. Урсула фон дер Ляєн повідомила, що саме це буде центральною темою її зустрічі з президентом Трампом.
- За даними ЗМІ, у ЄС сподіваються на укладення торговельної угоди із США цими вихідними і перемовники нібито наблизилися до домовленості про 15-відостковий тариф.
- Одночасно ЄС готує пакет контрзаходів, що охопить американські товари на 93 млрд євро, на випадок провалу перемовин та застосування Трампом анонсованих мит.