Стало відомо, де зустрінуться фон дер Ляєн і Трамп 27 липня

Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президентки Європейської комісії в Шотландії відбудеться після обіду в неділю, 27 липня, у шотландському містечку Торнбері, де очільник США грає в гольф.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на високопосадовця ЄС, який дотичний до підготовки візиту

Деталі: Трамп і фон дер Ляєн проведуть перемовини в шотландському місті Торнбері, в якому розташоване поле для гольфу американського президента.

Реклама:

Співрозмовник "ЄвроПравди" сказав, що "зустріч відбудеться завтра після обіду в Торнбері".

Він додав, що інші подробиці щодо зустрічі наразі відсутні.

Передісторія:

РЕКЛАМА: