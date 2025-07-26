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Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп 27 июля

Мария Емец, Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 19:27
Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп 27 июля
Скриншот

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии в Шотландии состоится днём в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, причастного к подготовке визита

Детали: Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском Торнбери, где расположено гольф-поле, принадлежащее американскому президенту.

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Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что "встреча состоится завтра днём в Торнбери".

Он добавил, что других подробностей о встрече пока нет.

Предыстория:

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  • Между США и Евросоюзом продолжаются сложные переговоры о дальнейших условиях торговли. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что именно эта тема станет центральной на её встрече с президентом Трампом.
  • По данным СМИ, в ЕС надеются заключить торговое соглашение с США уже в эти выходные, и переговорщики якобы приблизились к договорённости о 15-процентном тарифе.
  • Одновременно Евросоюз готовит пакет ответных мер, который охватит американские товары на сумму 93 миллиарда евро, на случай провала переговоров и введения Трампом анонсированных пошлин.

ТрампВеликобритания
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