Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп 27 июля

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии в Шотландии состоится днём в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, причастного к подготовке визита

Детали: Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском Торнбери, где расположено гольф-поле, принадлежащее американскому президенту.

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Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что "встреча состоится завтра днём в Торнбери".

Он добавил, что других подробностей о встрече пока нет.

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