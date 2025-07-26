Стало известно, где встретятся фон дер Ляйен и Трамп 27 июля
Суббота, 26 июля 2025, 19:27
Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии в Шотландии состоится днём в воскресенье, 27 июля, в шотландском городке Торнбери, где глава США играет в гольф.
Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС, причастного к подготовке визита
Детали: Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры в шотландском Торнбери, где расположено гольф-поле, принадлежащее американскому президенту.
Реклама:
Собеседник "ЕвроПравды" сообщил, что "встреча состоится завтра днём в Торнбери".
Он добавил, что других подробностей о встрече пока нет.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Между США и Евросоюзом продолжаются сложные переговоры о дальнейших условиях торговли. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что именно эта тема станет центральной на её встрече с президентом Трампом.
- По данным СМИ, в ЕС надеются заключить торговое соглашение с США уже в эти выходные, и переговорщики якобы приблизились к договорённости о 15-процентном тарифе.
- Одновременно Евросоюз готовит пакет ответных мер, который охватит американские товары на сумму 93 миллиарда евро, на случай провала переговоров и введения Трампом анонсированных пошлин.