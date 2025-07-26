122 бої за добу: Росія атакує дронами і авіацією по всій лінії фронту – Генштаб

Станом на 22:00 26 липня на фронті зафіксовано 122 бойові зіткнення, росіяни застосовують авіацію, дрони та артилерію по всій лінії фронту.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Російські окупанти завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські підрозділи відбили дев’ять атак російських окупантів. Росія завдала вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, та здійснила 270 артилерійських обстрілів, три з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку доби на Південно–Слобожанському напрямку російські окупанти тричі атакували позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку підрозділи РФ здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

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На Лиманському напрямку з початку доби російські окупанти 11 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку Росія двічі намагалася прорватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку російські окупанти один раз безуспішно атакували позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

Від початку доби на Покровському напрямку російські окупанти 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У п’яти локаціях бої тривають.

Сили оборони стримують штурми РФ, російські окупанти зазнають значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 182 окупанти, з яких 123 – безповоротно. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, два автомобілі, одну багі, шість мотоциклів, дві гармати, 12 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену керування БпЛА, один склад боєприпасів. Також значно пошкоджено один автомобіль, чотири мотоцикли, чотири артилерійські системи та сім укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили десять атак російських окупантів на позиції наших військ поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку російська авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку російські окупанти намагалися просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку Росія здійснила вісім безрезультатних спроб наступу, зазнала втрат та відступила. Авіаудару зазнала Одрадокам’янка.