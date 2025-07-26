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122 боевых столкновения за сутки: Россия атакует дронами и авиацией по всей линии фронта – Генштаб

Ольга КацимонСуббота, 26 июля 2025, 22:25
122 боевых столкновения за сутки: Россия атакует дронами и авиацией по всей линии фронта – Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на 22:00 26 июля на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, россияне применяют авиацию, дроны и артиллерию по всей линии фронта.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Российские оккупанты нанесли один ракетный и 52 авиаудара, выпустив 27 ракет и сбросив 93 управляемые авиабомбы. Кроме того, россияне задействовали 1 329 дронов-камикадзе и совершили 3 550 обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов.

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На Северо–Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили девять атак российских оккупантов. Россия нанесла восемь авиаударов, сбросив 17 управляемых авиабомб, и осуществила 270 артобстрелов, три из которых — из реактивных систем залпового огня.

С начала суток на Юго–Слобожанском направлении российские оккупанты трижды атаковали позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска.

На Купянском направлении подразделения РФ предприняли пять штурмовых действий, пытаясь прорваться к позициям украинских войск в районах Радьковки, Купянска и Загрызового.

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На Лиманском направлении с начала суток российские оккупанты 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи населённых пунктов Новый Мир, Зелёный Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении Россия дважды пыталась прорваться в районе Григоровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны.

На Торецком направлении россияне один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Торецка.

С начала суток на Покровском направлении российские оккупанты 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населённых пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Звирово, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В пяти локациях продолжаются бои.

Силы обороны сдерживают штурмы РФ, российские оккупанты несут значительные потери - сегодня на этом направлении уничтожены 182 оккупанта, из них 123 - безвозвратно. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, два автомобиля, одно багги, шесть мотоциклов, две пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, два терминала спутниковой связи, антенну управления БПЛА, один склад боеприпасов. Также существенно повреждены один автомобиль, четыре мотоцикла, четыре артиллерийские системы и семь укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили десять атак российских оккупантов на позиции наших войск вблизи населённых пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Малиевка, Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении российская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении российские оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении Россия предприняла восемь безрезультатных попыток наступления, понесла потери и отступила. Авиаудару подверглась Оврадокаменка.

Генштаброссийско-украинская война
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