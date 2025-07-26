Уряд виділив 300 млн грн на підтримку університетів у прифронтових регіонах

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалено рішення про виділення 300 мільйонів гривень на підтримку вишів, які працюють у складних умовах – зокрема у прифронтових і прикордонних регіонах.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Дослівно: "Є урядове рішення на підтримку університетів у прифронтових регіонах, у прикордонних містах: Сумщина, Запоріжжя, Харків. Додаткові кошти – 300 мільйонів гривень – саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все".

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Деталі: Президент наголосив на важливості збереження українських освітніх центрів, зокрема Харківського університету імені Каразіна та інших вишів, які продовжують роботу навіть під обстрілами.