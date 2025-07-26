Правительство выделило 300 млн грн на поддержку университетов в прифронтовых регионах

Президент Владимир Зеленский заявил, что принято решение о выделении 300 миллионов гривен на поддержку вузов, работающих в сложных условиях — в частности, в прифронтовых и приграничных регионах.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Есть решение правительства о поддержке университетов в прифронтовых регионах, в приграничных городах: Сумщина, Запорожье, Харьков. Дополнительные средства - 300 миллионов гривен - именно для таких сложных обстоятельств, для высших учебных заведений, которые берегут студенческие сообщества, наши студенческие коллективы, которые обучают несмотря ни на что".

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Детали: Президент подчеркнул важность сохранения украинских образовательных центров, в частности Харьковского университета имени Каразина и других вузов, которые продолжают работать даже под обстрелами.