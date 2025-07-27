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Ворог атакував Харків БпЛА: пролунали вибухи, виникли пожежі

Ольга Глущенко Неділя, 27 липня 2025, 00:14
Ворог атакував Харків БпЛА: пролунали вибухи, виникли пожежі
ілюстративне фото: ДСНС

Пізно ввечері 26 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Харків, цього разу ударними безпілотиками, виникли пожежі.

Джерело: керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Інформація про вибухи в місті з’явилася о 23:41.

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Згодом, о ближче до опівночі, Синєгубов уточнив, що у Харкові серія вибухів пролунала в Київському районі.

Він додав, що місто вчергове знаходиться під атакою ворожих БпЛА.

За даними Терехова, у Київському районі після ударів ворожих БПЛА, горить приватний будинок.

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Крім того, зафіксований удар по Шевченківському району.

Пряма мова Синєгубова: "За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу "Герань-2".

Прильоти зафіксовано в Київському та Шевченківському районах.

Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі".

Деталі: Терехов утоснив, що приліт стався у близькому передмісті, поряд із Шевченківським районом.

Харківбезпілотникиросійсько-українська війна
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