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Враг атаковал Харьков БпЛА: раздались взрывы, возникли пожары

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 июля 2025, 00:14
Враг атаковал Харьков БпЛА: раздались взрывы, возникли пожары
иллюстративное фото: ГСЧС

Поздним вечером 26 июля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Харьков, на этот раз ударными беспилотиками, возникли пожары.

Источник: руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: Информация о взрывах в городе появилась в 23:41.

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Впоследствии, ближе к полуночи, Синегубов уточнил, что в Харькове серия взрывов прозвучала в Киевском районе.

Он добавил, что город в очередной раз находится под атакой враждебных БПЛА.

По данным Терехова, в Киевском районе после ударов вражеских БПЛА горит частный дом.

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Кроме того, зафиксирован удар по Шевченковскому району.

Прямая речь Синегубова: "По предварительной информации, враг атаковал Харьков БпЛА типа "Герань-2".

Прилеты зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах.

В результате вражеских ударов занялись пожары: горит частный дом в Киевском районе и еще одно здание в Шевченковском районе".

Детали: Терехов уточнил, что прилет произошел в близком пригороде рядом с Шевченковским районом.

Харьковбеспилотникироссийско-украинская война
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