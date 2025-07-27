"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в серпні

"Укрзалізниця" повідомила про те, які додаткові потяги курсуватимуть у серпні.

Джерело: "Укрзалізниця" в соцмережах

Деталі: Відтак, потяг №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.

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Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.

Потяг № 275/276 Київ – Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.

Дослівно УЗ: "Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці. Квитки на поїзди до/з Кривого Рогу з’являться в продажі вже незабаром".