"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в августе

"Укрзализныця" сообщила о том, какие дополнительные поезда будут курсировать в августе.

Источник: "Укрзализныця" в соцсетях

Детали: Поезд №708/707 Одесса – Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа.

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Поезда №740/739 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев будут курсировать 31 июля, а также 2, 4, 6, 8, 10 августа.

Поезд №275/276 Киев – Винница будет отправляться из Киева и Винницы 1 и 3 августа.

Дословно УЗ: "Продажа билетов на большинство рейсов открыта на всех официальных ресурсах железной дороги. Билеты на поезда в/из Кривого Рога появятся в продаже уже в скором времени".