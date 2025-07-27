Сумщина: двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні
Неділя, 27 липня 2025, 08:26
На території Есманьської громади Сумської області 26 липня у результаті підриву на міні загинули 2 чоловіків віком 56 та 50 років.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Також є поранені через російські обстріли.
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Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА отримала поранення жінка 1977 р.н.
У Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА по території області.
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