Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

Роман ПетренкоНеділя, 27 липня 2025, 08:26
Сумщина: двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні
Фото ілюстративне: ДСНС

На території Есманьської громади Сумської області 26 липня у результаті підриву на міні загинули 2 чоловіків віком 56 та 50 років.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Також є поранені через російські обстріли.

Реклама:

Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА отримала поранення жінка 1977 р.н.

У Сумській громаді  внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА по території області.

РЕКЛАМА:

Сумська областьмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп втрачає терпіння щодо РФ – Рубіо
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
Наступ на Сіверськ: 54 та 81 бригади відбили великий російський штурм
ВідеоГУР: У Росії знищено навчально-бойовий літак Су-27УБ
відеоРосійський дрон влучив у будівлю ОВА в Сумах
Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському – заява компанії
Усі новини...
Сумська область
Росія поранила трьох людей у Шостці – била ракетою та КАБами
Росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині – ОВА
DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
Останні новини
09:16
Лісова пожежа охопила передмістя Афін
08:59
фотоУ трьох областях через російські обстріли поранені 16 людей, ще двоє вбиті
08:40
Трамп втрачає терпіння щодо РФ – Рубіо
08:26
Сумщина: двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні
07:30
Росія заявила, нібито її регіони та окупований Крим вночі атакували майже 100 дронів
07:14
Сили оборони відмінусували ще 920 російських окупантів
07:00
На Київщині працює ППО по ворожих дронах
06:50
"АТЕШ": Партизани паралізували залізничне постачання росіян на Запорізькому напрямку
06:12
Литва виділить €30 млн на закупівлю ЗРК Patriot для України
05:30
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: