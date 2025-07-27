Сумщина: двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

На території Есманьської громади Сумської області 26 липня у результаті підриву на міні загинули 2 чоловіків віком 56 та 50 років.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Також є поранені через російські обстріли.

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Зокрема, у Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА отримала поранення жінка 1977 р.н.

У Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА по території області.