Сумская область: двое мужчин погибли, подорвавшись на мине

На территории Есманьской общины Сумской области 26 июля в результате подрыва на мине погибли 2 мужчины в возрасте 56 и 50 лет.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Также есть раненые из-за российских обстрелов.

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В частности, в Глуховской общине в результате удара БПЛА получила ранения женщина 1977 г.р.

В Сумской общине в результате удара БПЛА ранены трое мирных жителей. Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА по территории области.