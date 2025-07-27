Сумская область: двое мужчин погибли, подорвавшись на мине
Воскресенье, 27 июля 2025, 08:26
На территории Есманьской общины Сумской области 26 июля в результате подрыва на мине погибли 2 мужчины в возрасте 56 и 50 лет.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Также есть раненые из-за российских обстрелов.
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В частности, в Глуховской общине в результате удара БПЛА получила ранения женщина 1977 г.р.
В Сумской общине в результате удара БПЛА ранены трое мирных жителей. Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА по территории области.
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