У Петербурзі через атаку безпілотників затримали або скасували майже сто рейсів

В аеропорту російського Санкт-Петербурга вранці 27 липня затримано або скасовано близько 90 рейсів через загрозу атаки безпілотників.

Джерело: The Insider з посиланням на табло на сайті аеропорту Пулково

Деталі: Судячи з табло, останній літак прибув до Пулково о 7 ранку, останній виліт був о 6:10.

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Губернатор Ленінградської області в Telegram повідомив, що "оголошено небезпеку БПЛА в повітряному просторі" регіону і "можливе часткове зниження сигналу мобільного інтернету".

Пізніше відзвітував, нібито засоби ППО збили більше десятка дронів.

ЗМІ пишуть, що літак, який летів до Пулково з Уфи, посадили в московському Шереметьєво. Там їх вже дві години не випускають з літака і не дають нічого, крім води.