В Петербурге из-за атаки беспилотников задержали или отменили почти сто рейсов
Воскресенье, 27 июля 2025, 11:51
В аэропорту российского Санкт-Петербурга утром 27 июля задержаны или отменены около 90 рейсов из-за угрозы атаки беспилотников.
Источник: The Insider со ссылкой на табло на сайте аэропорта Пулково
Детали: Судя по табло, последний самолет прибыл в Пулково в 7 утра, последний вылет был в 6:10.
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Губернатор Ленинградской области в Telegram, что "объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве" региона и "возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета".
Позднее отчитался, якобы средства ПВО сбили более десятка дронов.
СМИ пишут, что самолет, летевший в Пулково из Уфы, посадили в московском Шереметьево. Там их уже два часа не выпускают из самолета и не дают ничего, кроме воды.
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