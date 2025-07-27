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В Петербурге из-за атаки беспилотников задержали или отменили почти сто рейсов

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 июля 2025, 11:51
В Петербурге из-за атаки беспилотников задержали или отменили почти сто рейсов
скриншот The insider

В аэропорту российского Санкт-Петербурга утром 27 июля задержаны или отменены около 90 рейсов из-за угрозы атаки беспилотников.

Источник: The Insider со ссылкой на табло на сайте аэропорта Пулково

Детали: Судя по табло, последний самолет прибыл в Пулково в 7 утра, последний вылет был в 6:10.

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Губернатор Ленинградской области в Telegram, что "объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве" региона и "возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета".

Позднее отчитался, якобы средства ПВО сбили более десятка дронов.

СМИ пишут, что самолет, летевший в Пулково из Уфы, посадили в московском Шереметьево. Там их уже два часа не выпускают из самолета и не дают ничего, кроме воды.

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