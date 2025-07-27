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Глава МЗС Австрії "відкрита до дискусії" щодо вступу країни до НАТО

Іванна Костіна, Роман ПетренкоНеділя, 27 липня 2025, 13:20
Глава МЗС Австрії відкрита до дискусії щодо вступу країни до НАТО
Беате Майнль-Райзінгер. Фото з Facebook

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що відкрита до публічної дискусії на тему потенційної відмови країни від нейтралітету і можливого вступу до НАТО.

Джерело: Майнль-Райзінгер в інтерв'ю Die Welt, "Європейська правда"

Деталі: "Зрозуміло одне: нейтралітет сам по собі нас не захищає. Що захищає Австрію на тлі дедалі більш непевної глобальної безпекової ситуації і дедалі агресивнішої Росії, так це інвестиції в нашу власну обороноздатність, а також у партнерства", – сказала Майнль– Райзінгер.

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"Я принципово дуже відкрита до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки і оборони. Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості за членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними", – додала вона.

Міністерка при цьому зазначила, що думка "якщо ми нікого не чіпатимемо, то ніхто не чіпатиме нас" є наївною.

"Світ змінився. Але я хотіла би сказати прямо: в особі ЄС ми вже маємо партнера, який захистить нас у надзвичайній ситуації. Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми відправляємо солдатів до численних миротворчих місій ЄС і робимо все можливе, щоб підтримати спільну європейську політику безпеки і оборони у фінансовому, військовому і політичному плані. У цьому відношенні нейтралітет Австрії вже помітно змінився з моменту вступу до ЄС у 1995 році", – зазначила Беате Майнль-Райзінгер.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у нейтральній Австрії, пояснив, чому Україна не може бути нейтральною державою.

У рамках візиту він повідомив, що розраховує на підтримку Австрії у питаннях колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя.

АвстріяНАТО
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