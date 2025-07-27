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Глава МИД Австрии "открыта к дискуссии" о вступлении страны в НАТО

Иванна Костина, Роман ПетренкоВоскресенье, 27 июля 2025, 13:20
Глава МИД Австрии открыта к дискуссии о вступлении страны в НАТО
Беате Майнль-Райзингер. Фото из Facebook

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что открыта к публичной дискуссии на тему потенциального отказа страны от нейтралитета и возможного вступления в НАТО.

Источник: Майнль-Райзингер в интервью Die Welt, "Европейская правда"

Детали: "Понятно одно: нейтралитет сам по себе нас не защищает. Что защищает Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации с безопасностью и все более агрессивной России, так это инвестиции в нашу собственную обороноспособность, а также в партнерства", – сказала Майнль-Райзингер.

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"Я принципиально очень открыта к публичным дебатам о будущем австрийской политики безопасности и обороны. Хотя пока в парламенте и среди населения нет большинства за членство в НАТО, такие дебаты могут быть очень плодотворными", – добавила она.

Министр при этом отметила, что мнение "если мы никого не тронем, то никто не тронет нас" является наивным.

"Мир изменился. Но я хотела бы сказать прямо: в лице ЕС мы уже имеем партнера, который защитит нас в чрезвычайной ситуации. В то же время мы вносим значительный вклад в европейскую безопасность. Мы отправляем солдат в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делаем все возможное, чтобы поддержать общую европейскую политику безопасности и обороны в финансовом, военном и политическом плане. В этом отношении нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году", – отметила Беате Майнль-Райзингер.

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Напомним, президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в нейтральной Австрии, объяснил, почему Украина не может быть нейтральным государством.

В рамках визита он сообщил, что рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия.

АвстрияНАТО
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