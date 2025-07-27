Зеленський і фон дер Ляєн: новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
Під час розмови 27 липня з Урсулою фон дер Ляєн Президент Зеленський наголосив, що законопроєкт про незалежність антикорупційних органів має бути ухвалений уже наступного тижня.
Джерело: допис Зеленського у соцмережі Х за результатами розмови з фон дер Ляєн, передає "Європейська правда"
Деталі: За словами Зеленського, під час розмови йшлося про європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу української антикорупційної інфраструктури.
Дослівно: "Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня".
Деталі: Він також запевнив фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.
Дослівно: "Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно".
Передісторія:
- 25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.
- На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.