Зеленський і фон дер Ляєн: новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня

Під час розмови 27 липня з Урсулою фон дер Ляєн Президент Зеленський наголосив, що законопроєкт про незалежність антикорупційних органів має бути ухвалений уже наступного тижня.

Джерело: допис Зеленського у соцмережі Х за результатами розмови з фон дер Ляєн, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, під час розмови йшлося про європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу української антикорупційної інфраструктури.

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Дослівно: "Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня".

Деталі: Він також запевнив фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

Дослівно: "Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно".

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