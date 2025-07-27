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Зеленский и фон дер Ляйен: новый закон о НАБУ и САП нужно принять на следующей неделе

Иванна Костина, Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 18:11
Зеленский и фон дер Ляйен: новый закон о НАБУ и САП нужно принять на следующей неделе
Фото: офис президента

Во время разговора 27 июля с Урсулой фон дер Ляйен Президент Зеленский подчеркнул, что законопроект о независимости антикоррупционных органов должен быть принят уже на следующей неделе.

Источник: пост Зеленского в соцсети X по итогам разговора с фон дер Ляйен, передаёт "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, во время беседы обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, дальнейшего усиления санкций против России и работы украинской антикоррупционной инфраструктуры.

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Дословно: "Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. У нас единое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно - уже на следующей неделе".

Детали: Он также заверил фон дер Ляйен, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

Дословно: "Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему вступлению в ЕС. Будем работать над этим максимально оперативно".

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Предыстория:

  • 25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.
  • На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

ЗеленскийНАБУЕС
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