Зеленский и фон дер Ляйен: новый закон о НАБУ и САП нужно принять на следующей неделе

Во время разговора 27 июля с Урсулой фон дер Ляйен Президент Зеленский подчеркнул, что законопроект о независимости антикоррупционных органов должен быть принят уже на следующей неделе.

Источник: пост Зеленского в соцсети X по итогам разговора с фон дер Ляйен, передаёт "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, во время беседы обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, дальнейшего усиления санкций против России и работы украинской антикоррупционной инфраструктуры.

Реклама:

Дословно: "Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. У нас единое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно - уже на следующей неделе".

Детали: Он также заверил фон дер Ляйен, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

Дословно: "Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему вступлению в ЕС. Будем работать над этим максимально оперативно".

РЕКЛАМА:

Предыстория: