Зеленський – Макрону: важливо, щоб Україна і Молдова рухалися до ЄС синхронно
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном заявив про важливість продовження синхронного руху України і Молдови в ЄС.
Джерело: допис Зеленського в Х після розмови з Макроном, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Зеленський відзначив, що докладно говорив з Макроном про євроінтеграційний шлях України.
Дослівно: "Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно".
Деталі: У розмові йшлося також про роботу антикорупційної інфраструктури України. Він запевнив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.
Зеленський також поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.
Дослівно: "Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи".
Деталі: Крім того, йшлося про основні оборонні потреби України.
Дослівно: "Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale".
Передісторія:
- Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.
- Через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.