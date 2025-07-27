Зеленський – Макрону: важливо, щоб Україна і Молдова рухалися до ЄС синхронно

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном заявив про важливість продовження синхронного руху України і Молдови в ЄС.

Джерело: допис Зеленського в Х після розмови з Макроном, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський відзначив, що докладно говорив з Макроном про євроінтеграційний шлях України.

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Дослівно: "Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно".

Деталі: У розмові йшлося також про роботу антикорупційної інфраструктури України. Він запевнив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Зеленський також поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

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Дослівно: "Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи".

Деталі: Крім того, йшлося про основні оборонні потреби України.

Дослівно: "Передусім мова про зміцнення ППО. Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale".

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